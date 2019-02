Frank Galan kwam naar Seniorie Kesterberg Marc Colpaert

25 februari 2019

Zanger Frank Galan gaf een geslaagd optreden in de Seniorie Kesterberg in Leerbeek. Heel wat bewoners van de seniorie hadden er al dagen naar uitgekeken voor het optreden van Frank Galan, ze zaten dan ook al ongeduldig te wachten op hun idool. “Wij organiseren dit optreden natuurlijk in de eerste plaats voor onze bewoners, maar ook hun familie was meer dan welkom. De opbrengst van deze namiddag gaat geschonken worden aan de vereniging Eliaro uit Ninove die 1.000 km gaan fietsen, een actie van Kom op tegen Kanker”, verduidelijkte directeur Bruno Van De Voorde. Voor de aanwezigen waren er naast tal van drankjes ook nog lekkere pannenkoeken te verkrijgen. MCT