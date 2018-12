FOTOREEKS. Tollembeekse brandweerlieden oefenen met MUG Halle en Securitas Tom Vierendeels

17 december 2018

16u29 0 Gooik De brandweerlieden van de post Tollembeek hebben samen met de firma Securitas en de MUG-dienst van het AZ Sint-Maria Halle een grootschalige oefening gehouden. Daarbij dienden de hulpverleners zowel slachtoffers te bevrijden als branden te blussen. Toekomstige korporaals werden beoordeeld tijdens de oefening.

De Tollembeekse manschappen werden opgetrommeld om een theorieles over veiligheid op het spoor bij te wonen in de kazerne, maar waren niet op de hoogte van oefening waaraan ze effectief dienden deel te nemen. Die ging door op het terrein van loonbedrijf Van Laethem in de Schavoliestraat in Oetingen, waar ook de firma Securitas verschillende trailers stalt die gebruikt worden voor brandblusopleidingen. Zij waren eveneens vragende partij voor een oefening.

Bij het scenario werd de brandweer in eerste instantie opgeroepen voor een verdachte geur in de Stationsstraat in Herne. De bewoners -die op de hoogte waren- verklaarden aan de hulpverleners dat er een vreemde geur hing, maar die bleek bij aankomst van de hulpploegen verdwenen te zijn. Op dat moment krijgt de brandweer een tweede oproep: een brandgeur in de Schavoliestraat in Oetingen, zo’n zeven kilometer verder.

De verschillende hulpploegen reppen zich naar dat adres, waar ze verschillende brandende containers met chemische stoffen aantreffen. Deze dienen als afleiding, want al snel spreekt de loonwerker de hulpdiensten aan over een ongeval. Terwijl een werknemer een silo aan het vullen was -die vervangen werd door een brandbluscontainer- botsten er twee voertuigen tegen elkaar. De ‘silo’ stond in brand en de werknemer diende hieruit via het dak bevrijd te worden. De brand in de container werd ook geblust. Bij het verkeersongeval kwam een van de voertuigen op de flank terecht en in totaal dienden drie personen bevrijd te worden. De brandweer kreeg hierbij bijstand van het MUG-personeel van Halle.

Aan de oefening namen twee brandweermannen deel die net een opleiding tot korporaal hebben afgerond. Zij werden tijdens de volledige oefening opgevolgd door twee onderofficieren. Ook de dienstdoende officier, een adjudant, kreeg leerdoelen voorgeschoteld voor de opleiding tot officier. De oefening werd afgesloten met een nabespreking en evaluatie in de kazerne.