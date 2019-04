Forza Azura-kandidaten op de lijst PRO voor Kamer en Vlaams Parlement Marc Colpaert

03 april 2019

Twee leden van Forza Azura uit Gooik staan tijdens de komende verkiezingen van 26 mei op de lijst PRO en vertegenwoordigen zo dit deeltje van het Pajottenland. Donald Stockmans staat op de 5de plaats voor de Kamer en Joël Cammaert is terug te vinden op de 7de plaats in het Vlaams Parlement.

“Al van bij de oprichting van onze partij Forza Azura in Gooik, was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met wat ik noem de ‘vastgeroeste’ particratie van de traditionele partijen. Waar enkel de top het voor het zeggen heeft en veelal na de verkiezingen het eigenbelang en het zich vastklampen aan de macht voorrang krijgt op het belang van de burger”, legt Donald Stockmans uit. Daarom kiest hij samen met Joël Cammaert, allebei van Forza Azura, om op de lijst van PRO te gaan staan. Ze hopen op deze manier in mei geschiedenis te kunnen schrijven. PRO is een overkoepeling van lokale burgerpartijen die zich nu samen laten gelden voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei aanstaande, dit voor meer inspraak en participatie van de burger.

Meer info kan u terug vinden op www.ikbenpro.be.