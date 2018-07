Folkparels ontdekken tijdens 16de Gooikoorts 05 juli 2018

02u38 0 Gooik Liefhebbers van traditionele muziek kunnen komend weekend weer heel wat pareltjes ontdekken tijdens de zestiende editie van Gooikoorts, in het centrum van Gooik.

Naast groepen uit eigen land trekken de organisatoren ook de internationale kaart, met artiesten uit Zweden, Amerika, Canada, Engeland, Polen en Denemarken. Vanaf komende vrijdag kunnen de bezoekers genieten van twintig concerten, een inspirerende concertmis en drie bals. Marc Hauman is van de partij en Wim Claeys staat twintig jaar op de planken - tijd voor een feestje, dus. Het grote geweld komt onder anderen van Ímar, Glasgows nieuwste folkband.





Milieuvriendelijk

Gooikoorts is evenwel meer dan optredens alleen. Er is ook een uitgebreide instrumentenbouwersmarkt, een festivalmarkt, talloze workshops, en een vrij podium. "En we zijn milieuvriendelijk", zegt organisator Patrick Lichtert. "We gebruiken geen plastic borden en glazen, en scheiden het afval."





Aan de kassa betaal je vrijdag 15 euro. Zaterdag en zondag is dat 30 euro, voor het hele weekend 48 uur. Meer informatie vind je op www.gooikoorts.be. (MCT)