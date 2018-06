Florimond en Jacqueline zijn gouden koppel 21 juni 2018

Florimond Leneau en Jacqueline Nerincx hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen op een kermis in Gooik, en voor ze het wisten, waren ze verliefd. Hij werkte bij De Post, zij was naaister en huisvrouw. Als wielertoerist heeft Florimond ook de nodige kilometers afgelegd in het Pajottenland. Hun gezin groeide met kinderen Dirk en Kristel.





(MCT)