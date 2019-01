Film Mondiale I, Daniel Blake Marc Colpaert

31 januari 2019

14u11 0

De vereniging Gooik Mondiaal en de gemeente Gooik vertonen de film I, Daniel Blake in de Cultuurschuur van De Cam nu zaterdag 2 februari. Net als de voorbije jaren zal Gooik Mondiaal in samenspraak met de gemeente Gooik in 2019 enkele films vertonen met een mondiaal thema. De eerste film I, Daniel Blake kan je bekijken op zaterdag 2 februari om 20 uur in de Cultuurschuur in Gooik. “Voor maar 2 euro kan je genieten van de film en wordt u tevens een (h)eerlijke FairTrade drankje aangeboden”, vertelde Joost Dedoncker, stafmedewerker Jeugd en Noord-Zuid. MCT