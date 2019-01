Fikse boete en stevig rijverbod voor man die boetes niet betaalde TVP

10 januari 2019

“U lacht met justitie. Vonissen zijn geen documenten die u als reclameblaadjes kan behandelen als u ze ontvangt.” De rechter was niet mals voor een trucker die al dertien veroordelingen heeft opgelopen. Een deel van de boetes, en mogelijk allemaal, is nog niet betaald door de man. Hij werd op 19 april 2017 geflitst aan 71 km/u waar vijftig is toegelaten. Op zich geen overtreding die u tot de rechtbank brengt, maar in dit geval wel omdat de man ze niet betaalde. Net daarom was de rechter zo hard. “Mijn cliënt had geen geld, zijn eigen transportfirma was failliet gegaan en hij moest een deel van zijn huis verkopen”, vertelde de advocate. Ook de beklaagde zelf gaf aan dat hij volledig aan de grond zit. Intussen is de man door zijn faillissement aan de slag gegaan als beroepschauffeur bij een firma. “Het is gedaan om u de vijftiende keer op rij een pamperstrafje te geven”, zei de rechter. Hij sprak een boete uit van 1.000 euro, waarvan 800 euro met uitstel. Voorts moet hij zijn voertuig twee maanden aan de kant laten staan, zowel door het rijverbod als door een wielklem. Intussen mag hij wel met de vrachtwagen blijven rijden. Het betalen van de minnelijke schikking van 110 euro had dus veel voordeliger uitgekomen.