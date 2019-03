Fietsstraten rond Paddenbroek zijn nu definitief goedgekeurd Marc Colpaert

28 maart 2019

11u49

De gemeenteraad van Gooik heeft zopas de fietsstraten in de Zwartenbroekstraat en de Paddenbroekstraat definitief goedgekeurd. Vanaf nu krijgen fietsers in deze twee straten absoluut voorrang op de auto’s. Sinds 1 december van vorig jaar liep er in deze straten al een proefperiode om deze twee fietsstraten uit te testen. In een fietsstraat heeft de fietser ten allen tijd voorrang, auto’s moeten in deze smalle straten dan ook achter de fietser blijven rijden. “De Paddenbroekstraat leent zich, met de aanwezigheid van het plattelandscentrum Paddenbroek, als uitvalsbasis voor wandel- en fietsroutes, perfect voor deze inrichting”, legt schepen van mobiliteit Simon De Boeck(CD&V) uit. De reacties van de buurtbewoners waren unaniem positief en ook de politie adviseerde zelfs om het concept helemaal door te trekken over de volledige lengte van de straten. Daarom keurde de Gooikse gemeenteraad nu de definitieve aanduiding als fietsstraat voor deze 2 straten goed. Gooik wil nog meer inzetten op de fietscultuur en fietsinfrastructuur. Het fietspad aan de sporthal Koornmolen moet nog verder worden afgewerkt en liefst ook doorgetrokken naar de Wolvenstraat, langs de nieuwe voetbalsite. Verder onderzoeken ze de mogelijkheid om nieuwe fietspaden langs verschillende trajecten tussen de dorpskernen aan te leggen.