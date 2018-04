Fel gecontesteerd waterzuiveringstation nu toch operationeel 25 april 2018

Ter hoogte van de Letterbeekstraat in Gooik is deze maand het nieuwe waterzuiveringstation in werking gesteld, maar enkele jaren geleden waren heel wat mensen al tegen deze inplanting gekant. Deze installatie zuivert vandaag het afvalwater van 4.500 inwoners uit Gooik. Begin 2015 kwam nog een honderdtal mensen samen ter hoogte van de Letterbeekstraat om er via de actie 'Red de Letterbeekvallei' te protesteren, tegen de bouw. Volgens de gemeente was dit nochtans de meest ideale plaats waar Aquafin samen met het Vlaams Gewest een waterzuiveringstation kon bouwen. "Dit was nodig om heel wat vuil afvalwater van de inwoners opnieuw properder te maken", legt burgemeester Michel Doomst (CD&V) uit. Deze maand werd het waterzuiveringsstation dan opgestart. De buurtbewoners zijn door de bouw natuurlijk hun mooi zich over deze vallei kwijt. "Wij zijn een beetje aan het rouwen, maar als je weet dat het project er gaat komen kan je je er beter bij neerleggen", aldus buurtbewoner Luc. (MCT)