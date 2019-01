Feestje in woonwijk Kervyn

Marc Colpaert

21 januari 2019

14u52 0

In de woonwijk Kervyn in Oetingen vierden ze een nieuwjaarsfeestje en hadden hiervoor enkele tentjes geplaatst. In totaal een zestigtal personen kwamen een glaasje drinken en mekaar een gelukkig nieuwjaar wensen. “Het is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden, dat we tijdens de eerste maand van het jaar een gezellig feestje organiseren. Zo kan iedereen van de buren mekaar een gelukkig nieuwjaar wensen en kunnen we goed van start gaan met het nieuwe jaar”, aldus Serge Roelens. Voor de aanwezigen waren er koude en warme dranken enkele hapjes en de nodige muziek om het geheel wat op te vrolijken. MCT