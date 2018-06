Feest in nieuwe locatie van De Kwinnies 22 juni 2018

Het was feest bij het Kinderdagverblijf De Kwinnies uit Gooik, de reden was dat ze op een nieuwe locatie gevestigd zijn. Vroeger waren ze gehuisvest in Leerbeek, maar een verhuis was noodzakelijk. "In onze vroegere huurwoning waren de muren veel te vochtig en daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie om onze 16 kindjes in onder te brengen", vertelde Sophie Bulte. Sophie wordt geholpen door Tessa en Kim bij de kinderopvang. En bij een nieuwe locatie hoort natuurlijk een feestje en dus werden de kinderen en hun ouders uitgenodigd voor een feestje in de tuin van de nieuwe woning in de Wijngaardstraat in Gooik.





(MCT)