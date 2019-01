Feest in de Lindestraat Marc Colpaert

14 januari 2019

De inwoners van de Lindestraat organiseerden een nieuwjaarsreceptie bij Julien om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. In de Lindestraat weten ze wat feesten is, want al meer dan 30 jaar organiseren ze jaarlijks een buurtfeest waar de hele buurt naartoe komt. “Sinds zes jaar organiseren wij tijdens de maand januari een nieuwjaarsreceptie. Het is de gelegenheid om dadelijk alle buren een gelukkig nieuwjaar te wensen”, vertelde Julien Pletinckx. Ze gingen van start met cava, er waren frietjes en tal van lekkere dessertje. Nadien werd er nog tot de ochtend een gezellig feestje gevierd daar in de garage van Julien. MCT