Feest bij de mannen van 't Oejke Marc Colpaert

17 januari 2019

11u30 0

De bewoners van de Monseigneur Abbeloosstraat in Gooik met hun buurtcomité ‘t Oejke vierden hun nieuwjaarsfeest in de zaal Niko in het centrum van Gooik. Eerst werd er een glaasje gekraakt op het nieuwe jaar en toen was het gezellig bijpraten onder de buurtbewoners. “Wij organiseren dit feestje in de eerste plaats om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. We gaan de mensen vanavond ook al een beetje meer vertellen over ons buurtfeest deze zomer. Het zal ons vijfde buurtfeest worden en we gaan er iets speciaals van maken, maar natuurlijk gaan we vanavond niet alles vertellen”, zei Pascal De Leener. Als afsluiter van deze gezellig avond werd er nog een dansje voorzien met de hele bende. MCT