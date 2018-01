Feest bij de Gilde van het Paardenvolk 02u31 0 Foto Marc Colpaert

De mannen en vrouwen van de Gilde van het Paardenvolk uit Kester organiseerden een leuk feestje in de Castel in Herne. Met een goede honderd personen waren ze om er een leuk feestje van te maken.





De Gilde van het Paardenvolk is vooral gekend omdat ze al vele tientallen jaren de paardenprocessie in Kester organiseert. "Wij organiseren maar om de drie jaar eens een gezellig samenzijn met onze mensen en dat is steeds een heel speciale avond, vandaag is dit in restaurant De Castel in Herne. Dus gaan wij er nu eens van profiteren en ons eens goed amuseren", vertelde voorzitter Pierre Van Schepdaal.





Deze laatste reed vorig jaar al voor de 70 ste keer mee op een van de paarden in de gekende paardenprocessie van Kester. De processie van het Paardenvolk van Kester is een ommegang die uitgevoerd werd als dankbetuiging omdat de gemeente door de jaren heen gespaard is gebleven van epidemies.





(MCT)