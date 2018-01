Familiehulp opent antennepunt 30 januari 2018

02u39 0 Gooik Familiehulp heeft een nieuw antennepunt geopend langs de Edingsesteenweg in Gooik. Het kantoor zal gerund worden door tien medewerkers.

De Gooikse vestiging wordt de uitvalsbasis van het nieuwe subregioteam Zuid-West-Brabant, en zal zo de driehoek tussen Bever, Opwijk en Sint-Genesius-Rode voor haar rekening nemen. "We hebben onze brede regio Brussel-Halle-Vilvoorde en het Pajottenland onderverdeeld in drie nieuwe subregio's", zegt regiodirecteur Martine De Ridder. "Het nieuwe subregioteam Zuid-West-Brabant coördineert zorg, ondersteuning, huishoudelijke hulp en kraamzorg voor de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat."





Familiehulp kiest bewust voor meer regionale aanwezigheid. "We willen nog sneller kunnen inspelen op de vragen en behoeften van onze cliënten", vervolgt De Ridder. "Het zorglandschap verandert en mensen willen steeds vaker gerichte zorg op maat krijgen. Vanuit dit antennepunt worden 70 poetsvrouwen en 150 zorgkundigen op pad gestuurd in het Pajottenland. En we tellen 900 klanten."





Het antennepunt in Gooik vind je langs de Edingsesteenweg 73A en is telefonisch bereikbaar via 02/543.79.10. (MCT)