Familiehulp gaat strijken voor het goede doel Marc Colpaert

27 november 2018

16u45 2

Familiehulp gaat in haar kantoor aan de Edingsesteenweg in Gooik een strijkmarathon organiseren naar aanleiding van de Warmste Week, vanaf vrijdag 7 december en dit gedurende 24 uur. Op vrijdag 7 december om 12 uur tot zaterdag 8 december om 12 uur gaan medewerkers van Familiehulp strijken voor het goede doel. “ Wij hopen natuurlijk dat heel wat mensen uit de streek hun strijk willen komen brengen naar ons kantoor voor deze strijkmarathon”, zei Peter Catthoor van Familiehulp. Wie zijn of haar strijk wil komen brengen, kan dit van vrijdag 7 december om 12 uur tot middernacht en mag op zaterdag tussen 7 uur en 11 uur de strijk terug ophalen. Wie een strijkbeurt wilt reserveren, kan dit via een mail naar: geert.junius@familiehulp.be

5 euro

Je betaalt 5 euro voor een half uur strijken. De opbrengst schenkt Familiehulp aan de Nationale Domestic Workers Movement van zuster Jeanne Devos. Jeanne hoopt met haar vereniging de leefomstandigheden van het huishoudpersoneel in India te verbeteren.