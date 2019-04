Extra parking voor de Koornmolen Er komen 70 parkeerplaatsen bij Marc Colpaert

09 april 2019



De gemeente is van plan om nog een extra parkeerplaats bij te maken ter hoogte van de sporthal Koornmolen, want bij grote activiteiten is de bestaande parking niet voldoende. Rond de sporthal De Koornmolen heeft de gemeente Gooik de laatste jaren heel wat nieuwe zaken toegevoegd zoals een beweegtuin, een skatepark en natuurlijk de atletiekpiste. “Wij hebben de laatste maanden moeten vaststellen dat soms bij grote evenementen er te weinig parkeerplaatsen voor handen waren rond de sporthal”, zegt schepen voor Sport Gunther De Wilde(CD&V). Daarom heeft de gemeente nu beslist om de bestaande parking met steenslag uit te breiden met een nieuwe parkeerplaats. “Wij hebben vorig jaar al een extra stuk grond kunnen aankopen en op deze plaats zouden nog eens ongeveer 70 voertuigen kunnen parkeren, wat de totaliteit van de site op 145 parkeerplaatsen brengt en dit moet voldoende zijn”, vertelde de schepen. Ondertussen is de intercommunale Haviland al aangesteld om hiervoor een plan van aanleg uit te tekenen, een bestek en prijsaanvraag op te maken. De nieuwe parking zal aangelegd worden met klinkers.