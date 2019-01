Extra geefkast in de bibliotheek De inhoud mag men gratis meenemen Marc Colpaert

22 januari 2019

Sinds kort staat er in de bibliotheek van Gooik een extra geefkast, waar mensen gratis iets mogen uit nemen of in achterlaten. Sinds eind vorig jaar stond er al een eerste exemplaar, maar dit had zoveel succes dat er nu een tweede kast werd bijgeplaatst.

De maand december van vorig jaar werd uitgeroepen tot de geefmaand in de bibliotheek van Gooik. Sinds enige tijd stond er dan ook een geefkast in de bibliotheek. Daar worden door de medewerkers van de bibliotheek op regelmatige basis boeken ingelegd die uit de collectie verwijderd werden. Daarnaast mochten de mensen die dat wilden sommige spulletjes, die ze niet meer gebruikten, er in achter laten. “Het was en is nog steeds de bedoeling dat mensen iemand gelukkig maken, met iets dat ze zelf niet meer echt nodig hebben en dit dan in onze geefkast plaatsen”, vertelde bibliothecaris Ellen de Broyer. Naast boeken kon men er nog tal van zaken in achterlaten zoals dvd’s en video’s. Het blijft een ideale manier om je ongebruikte spulletjes, die vandaag toch maar ergens in een hoekje liggen te niksen, een nieuw leven te geven. “Na een tijdje hebben we vastgesteld dat de geefkast zo een succesverhaal was, dat wij beslist hebben om er een tweede kast bij te zetten. Daar kan men alleen boeken en strips in terugvinden, maar het principe blijft hetzelfde”, zei Ellen. Mensen die spulletjes willen binnenbrengen voor deze geefkast of er iets willen uitnemen, kunnen dat doen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dat betekent op dinsdag- en donderdagavond, op woensdagnamiddag en op zaterdagvoormiddag. MCT