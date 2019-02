Eric en Yolande vierden feest Marc Colpaert

18 februari 2019

Eric De Cock en Yolande Van Cadsand uit Kester vierden samen met de heel familie feest, want ze waren 50 jaar getrouwd. In het restaurant De Verleiding in Leerbeek werd het feest van 50 jaar geleden nog even overgedaan. Eric kwam Yolande voor de eerste keer tegen op de tram in Brussel, ze werden verliefd en trouwden wat later. Ze kregen samen vier kinderen: Peter, Petra, Sandra en Sandro. Vandaag is de familie verder gegroeid met negen kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Beroepsmatig werkten ze beiden bij de RTT, later werd dit Proximus. Vandaag gaan ze nog eens graag op reis en Eric is een groot supporter van Club Brugge, samen met zijn zonen en kleinzonen. MCT