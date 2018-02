Erfgoeddag in het teken van 'Verkiezingen' 23 februari 2018

02u33 0

De Heemkundige Kring uit Gooik zoekt allerlei pamfletten en flyers met betrekking op de verkiezingen van de afgelopen jaren in Gooik en zijn deelgemeenten. "Met de Heemkundige Kring van Gooik hebben we het idee opgevat om zoveel mogelijk pamfletten, affiches, flyers, documenten, foto's en vlugschriften bijeen te krijgen van de voorbije verkiezingen in Gooik. Maar niet alleen van na, maar ook van voor de fusie in 1977. Dus dat betekent dat we ook al die documenten uit de huidige deelgemeenten graag binnenkrijgen. Daar is ook al wat meer tijd overgegaan en een groot aantal van de toenmalige politici zijn niet meer actief of zijn intussen ook al overleden. Dat zijn echt al heemkundige documenten geworden", legt voorzitter Jean-Paul De Loecker uit. De mensen mogen hem contacteren om hun 'schatten' door te geven voor de tentoonstelling, die zal plaatsvinden in De Cam op Erfgoeddag zondag 22 april. Wie zijn documenten terug wil, geen probleem, deze worden gewoon ingescand en teruggeven.





0 0Meer info op : www.heemkunde-gooik.be of via email: info@heemkunde-gooik.be. (MCT)