Ellen Vereman is de jongste in de gemeenteraad Is van plan om Leerbeek opnieuw op de kaart te zetten Marc Colpaert

26 december 2018

15u49 0

Ellen Vereman(CD&V) uit Leerbeek, nog maar 19 wordt vanaf begin volgend jaar het jongste gemeenteraadslid van Gooik en ze is uitermate blij met haar zitje in de gemeenteraad. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober stelde Ellen vast, dat ze er juist niet bij was, om in de gemeenteraad te gaan zetelen. Enkele dagen later raakte bekend dat schepen Inge Jacobs(CD&V) stopte met de politiek en zodoende kreeg Ellen toch nog een zitje in de gemeenteraad. “Ik was zeker niet verdrietig met mijn uitslag, ik was vooral verwonderd dat er zoveel mensen achter mij stonden op een paar maanden tijd. Ik was echt versteld van het aantal stemmen (ze kreeg 225 voorkeurstemmen achter haar naam,red.) dat ik had bijeen gehaald en was behoorlijk fier op mezelf. Het plaatje werd gewoon helemaal compleet, toen ik ook nog in de gemeenteraad mocht zetelen”, vertelde Ellen. Onze jongedame die momenteel studeert voor leerkracht te worden in het lager onderwijs, ziet het helemaal zitten en is niet van plan om gewoon maar te gaan zetelen in de gemeenteraad. “Ik ga mijn best doen om onze gemeente Leerbeek, terug een beetje op de kaart te zetten. Wij missen vandaag een soort van ontmoetingsplek in Leerbeek. Een geschikte plaats hiervoor zou zijn in de buurt van de kerk van Leerbeek, ergens waar mensen samen kunnen komen, mekaar leren kennen en plezier maken. Er is wel al een buurtfeest in Leerbeek, maar volgens mij kan het nog veel beter en daar wil ik wel proberen om aan mee te werken vanuit de gemeenteraad”, vertelde het jongste raadslid. MCT