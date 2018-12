Ellen Vereman (19), benjamin in de gemeenteraad Marc Colpaert

26 december 2018

15u49 2 Gooik Ellen Vereman (CD&V) uit Leerbeek wordt met haar 19 lentes het jongste gemeenteraadslid van Gooik.

Nochtans bleek net na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober dat Ellen met 225 voorkeurstemmen net niet verkozen was in de gemeenteraad. Maar enkele dagen later raakte bekend dat schepen Inge Jacobs (CD&V) stopt met politiek, en zo kreeg Ellen alsnog een zitje.

“Ik was echt verbaasd over het aantal stemmen dat ik gekregen had”, vertelt Ellen, die leerkracht lager onderwijs studeert. “Ik was dan ook behoorlijk fier op mezelf. En toen bleek dat ik ook nog in de gemeenteraad mocht zetelen, werd het plaatje compleet. Ik ga nu mijn best doen om Leerbeek weer op de kaart te zetten. Zo missen we hier een ontmoetingsplek. Een geschikte locatie kunnen we in de buurt van de kerk vinden: een plaats waar mensen samen kunnen komen, elkaar kunnen leren kennen en plezier kunnen maken. Er is wel al een buurtfeest in Leerbeek, maar volgens mij kan het nog veel beter. En daar wil ik vanuit de gemeenteraad mee aan proberen werken.”