Ellen Mathieu(N-VA) op plaats 10 opvolger voor het Vlaams Parlement Marc Colpaert

13 april 2019

14u21 2

Ellen Mathieu uit Gooik staat als kandidaat op de 10 de plaats opvolger op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement op 26 mei. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was Ellen Mathieu (36) nog lijsttrekker voor N-VA in Gooik. Als gewezen voorzitter van de lokale N-VA afdeling neemt ze nu ook een plaats in op de lijst voor het Vlaams Parlement. Ellen is ook al een aantal jaren nationaal partijbestuurslid. “Het is voor mij dus een logische stap om aan de Vlaamse verkiezingen deel te nemen”, zegt Ellen Mathieu. Ze is mama van 4 kinderen. Haar interesses in onderwijs en sociaal beleid sluiten hierbij dan ook nauw aan. “Elk kind verdient alle kansen volgens zijn eigen talenten, op zijn eigen ritme. In plaats van nivellering binnen het onderwijs moeten we streven naar opwaardering in het belang van elk kind en elke leerkracht”, besluit ze.