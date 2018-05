Ellen Mathieu is lijsttrekker voor N-VA Gooik 11 mei 2018

Ellen Mathieu, voorzitster van N-VA Gooik en nationaal partijbestuurslid zal de lijst trekken voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Naast Mathieu komt gemeenteraadslid Steve Dehandschutter op plaats twee. Kristoff Hemelinckx zal als oud-voorzitter de lijst duwen. "Met Ellen kiezen we voor een sterke vrouw op de eerste plaats. Door haar contacten met onze nationale kopstukken, kunnen we Gooik ook op een hoger niveau in Vlaanderen op de kaart zetten. Steve en Kristoff hebben de voorbije jaren in de gemeenteraad bewezen dat N-VA Gooik ook op gemeentelijk vlak klaar is om de gemeente beter te gaan besturen", legt Kristel Moonens, OCMW raadslid, uit, die zelf de derde plaats kreeg toegewezen.





(MCT)