Elke woensdag mutsen breien voor het goede doel

Het geld gaat naar de Martin De Kegel Foundation Marc Colpaert

26 februari 2019

Op woensdagavond en dit nog tot half maart breien de dames van de KVLV uit Gooik samen leuke mutsen die ze nadien verkopen ende opbrengst schenken ze aaneen goed doel. Elke woensdagavond van 19 tot 21 uur kan men de dames in De Cam vinden. “Sinds enige tijd komen we elke week samen om mutsen te breien. In groep is dit een leuke bedoening en wij verkopen deze mutsen nadien. Met het geld steunen wij het project van Lieve Van Rysselberghe (de vzw Martin De Kegel Foundation) uit Gooik. Het geld wordt dan gebruikt om kinderen uit Sri Lanka een betere toekomst te geven en naar school te laten gaan”, vertelde Sonia De Temmerman. Iedereen is welkom op woensdagavond om mee te komen breien, u hoeft daarvoor geen lid te zijn van de KVLV. “Wie een muts maakt voor het goede doel krijgt van ons de wol gratis en wie een steek laat vallen dan rapen wij hem wel op”, lachte Sonia. MCT