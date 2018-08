Elk jaar beachvolley op 't plosj 30 augustus 2018

02u40 0

De organisatoren van het recente beachvolley in het centrum - 't plosj - hebben gezien het succes beslist om het evenement ieder jaar te organiseren. Vorig jaar namen Jan Vanderhoeven en Simon De Boeck het initiatief om een beachvolleybaltornooi te organiseren op 't plosj. Vorige week vond dan de tweede editie van het beachvolleybaltornooi plaats. Ondanks de slechte weersvoorspellingen, werd het opnieuw een succes. "De deelnemers amuseren zich kostelijk en we krijgen niets dan positieve reacties op het initiatief, dus we maken er maar beter een jaarlijks terugkerend evenement van", besluit Jan Vanderhoeven. (MCT)