Eindelijk een nieuwe gemeenteraad Marc Colpaert

23 januari 2019

14u52 0

Op dinsdagavond kreeg de gemeente Gooik dan toch nog een nieuwe gemeenteraad, de vertraging kwam er door een klacht van de N-VA. Vorige week werden de verkiezingen goedgekeurd in Gooik, zodat niets nog in de weg stond voor de nieuwe gemeenteraad. Er waren 16 zitjes voor de CD&V en 5 voor N-VA te verdelen. Burgemeester blijft na 30 jaar nog steeds Michel Doomst(CD&V), de schepenen zijn Simon De Boeck(CD&V), Gunther De Wilde(CD&V) en Christa Dermez(CD&V). De nieuwe gezichten in de gemeenteraad voor de CD&V zijn: Jonas De Maeseneer, Patrick Week, Pascal De Leener, Samuel Billens, Laura Timmermans, Pascale Souffriau en Ellen Vereman. De nieuw verkozene voor de N-VA zijn: Ellen Mathieu, Philippe De Cock en Jason Broodcoorens. De vertrouwde gzichten die terug zetelen zijn voor de CD&V: Herman Anthoons, Linda De Schutter, Christine Vankersschaever, Lieven krikilion en Jan Depester , voor N-VA zijn dit: Steve Dehandschutter en Kristoff Hemelinckx. Al deze mensen legden voor burgemeester Michel Doomst de eed af. MCT