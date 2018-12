Eigen moeder getuigt tegen beklaagde WHW

07 december 2018

13u37 0 Gooik Een 37-jarige man uit Lichtervelde moet niet hopen op een vrijspraak in een dossier van partnergeweld. Zijn eigen moeder verklaarde immers dat hij zijn ex-vriendin in het gezicht sloeg.

Op 31 augustus van vorig jaar kwam het in Gooik, waar zijn ex woont, tot een hoogoplopende discussie tussen de twee. Onderwerp van het dispuut was zoals zo vaak de verblijfsregeling van de kinderen. In het bijzijn van zijn moeder kon hij zichzelf niet meer inhouden en gaf hij zijn ex een duw en een vuistslag in het gezicht. Waar dergelijke zaken vaak uitdraaien in een welles-nietesspelletje, kwam het hier niet zo ver. “Zijn eigen moeder bevestigde de verklaring van het slachtoffer. Dat is toch echt veelzeggend”, aldus het parket, “daarom zijn de feiten bewezen. We vorderen en werkstraf van 40 uur.” De man zelf kon dan ook niet anders dan het geweld toegeven. “De stoppen sloegen door.” Uitspraak op 10 januari.