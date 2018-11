Eigen kruidenserre voor de gerechten van Herman en Bram Ver moeten ze niet meer lopen Marc Colpaert

27 november 2018

16u35 2

Herman en Bram Heylens die achter het fornuis staan van restaurant ‘t Kreukeltje in Oetingen, beschikken sinds kort over hun eigen kruidentuin in een serre in hun achtertuin. Ze gaan er prat op om zoveel mogelijk eigen ingrediënten te verwerken in hun gerechten. “Wij zijn zeer trots op onze streek, daarom werken wij onder het motto ‘Proef het Pajottenland’ en dus werken we exclusief met streekproducten. Zo dompelen wij jou volledig onder in de smaakvolle Belgische keuken”, zegt Herman ons. Omdat verse kruiden je gerecht zoveel beter maken, hebben ze sinds kort een serre gebouwd in hun achtertuin. Vroeger gingen ze al eens het veld in en gingen kruiden plukken in de vroegere trambedding naast hun deur. Nu kunnen ze voor de meeste kruiden gewoon even naar hun achtertuin lopen. “Wij zijn gestart met een twintigtal verschillende soorten waartussen natuurlijk de meest courante kruiden zitten, maar ook: currykruid, Oost-Indische kers, repelsteeltje en zelfs het Aziatisch citroengras staan er tussen. Recht vanuit de potgrond op jouw bord, zalig vers en dat smaak je. Mochten we voor een bepaald gerecht toch nog ergens een kruid tekort komen, dan wenden we ons tot de kruiden uit de lokale trambedding, hier achter de hoek”, aldus Bram. Gelukkig hoef je kwaliteit niet ver te zoeken in het Pajottenland. MCT