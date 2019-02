Eerste tweedehandsbeurs van de KVLV Bij succes komt er een nieuwe editie Marc Colpaert

25 februari 2019

De Gooikse dames van de KVLV organiseerden voor de eerste keer hun tweedehandsverkoop van speelgoed en kinderkleding in de grote schuur van De Cam in Gooik. Ongeveer een twintigtal standhouders stonden die dag in De Cam met de hoop hun vele baby- en kinderspulletjes kwijt te geraken. “Het is de eerste keer dat wij zoiets organiseren, want in onze regio gebeurt dit volgens ons veel te weinig. Als deze tweedehandsbeurs een succes blijkt, dan komt er zeker volgend jaar een nieuwe editie”, zei Magda Musch. Heel wat mensen kwamen in ieder geval een kijkje nemen. MCT