Eerste soloshow van Nina Minnebo 28 februari 2018

02u29 0 Gooik Kunstenares Nina Minnebo (30) uit Kester organiseert voor de eerste keer haar eigen tentoonstelling 'No fucking Clue' in de grote zaal van De Cam in Gooik.

Haar vader liet haar - toen ze nog heel klein was - op grote doeken schilderen in de tuin met verfborstels of met de blote handen, een beetje Joan Mitchell achterna. Nadat ze al deelnam aan enkele gemeenschappelijke tentoonstellingen is het nu tijd voor de eerste soloshow van Nina Minnebo. De expo richt zich op haar abstract ensemble, dat vooral instinctief & expressief is. Met 'No fucking Clue' nodigt Nina Minnebo je uit om opgenomen te worden in het hart van haar uitbundig coloriet als escapisme aan de dagelijkse tint van grijs.





'Inner critic'

"Ik heb me volledig op mijn werk kunnen storten de dag dat ik me niet langer vergeleek met anderen. Het is een zoektocht geworden naar de interactie van kleuren en vormen die op een harmonieuze manier in conflict gaan. 'No fucking Clue' is een tentoonstelling geboren uit een zelf opgelegde uitdaging: 100 schilderijen maken om mezelf te bevrijden van mijn 'inner critic' en de druk van hoe het eigenlijk zou moeten. Vanuit het niets voelde ik plots een zekere druk, die ik heb kunnen loslaten door het maken van een nieuwe serie van 100 doeken", legt Nina uit.





De tentoonstelling van Nina gaat door in de schuur van De Cam en er zullen niet alleen schilderijen hangen, maar ook licht en geur spelen een rol.





U kunt er terecht van 3 tot 10 maart, telkens van 13 tot 18 uur. (MCT)