Eerste receptie onder het zeil 17 augustus 2018

Om te vieren dat de twee zeilsculpturen er staan ter hoogte van het centrum van Gooik, werden de mensen uitgenodigd om een glaasje te komen drinken. De meeste meningen waren lichtjes positief, al vinden heel wat mensen dat men eerst moet wennen aan dit nieuwe uitzicht.





"Het is de bedoeling dat we met het plaatsen van deze twee zeilen, de mensen meer samen onder het zeil gaan staan en er iets drinken of wat babbelen samen", vertelde burgemeester Michel Doomst (CD&V). "Als we nu nog wat extra groen en banken krijgen, ben ik best tevreden", laat buurtbewoonster Deborah zich ontvallen.





(MCT)