Eerste kerstmarkt in Kesterberg Marc Colpaert

03 december 2018

Op zondag werd er in de Seniorie Kesterberg in Leerbeek voor de eerste keer een kerstmarkt georganiseerd. Ongeveer een twintigtal standjes stonden er opgesteld. De bezoekers hadden de keuze uit tal van kerstartikelen, maar ook hoeden, schilderijen, een wijnstand, sieraden of wat dacht u van een set Tupperware kommen, waren er te vinden. Wie van dit alles honger kreeg, dan stonden er voor de deur twee foodtrucks, om dit probleem op te lossen. “Wij hebben aan een aantal verenigingen en handelaars uit Gooik gevraagd of er interesse was om hier met een standje te komen staan. Heel wat mensen hebben daar positief op gereageerd en vandaag staat de hele seniorie vol kraampjes. Dit was natuurlijk leuk voor de mensen en vooral dan voor onze bewoners en hun familieleden”, wist directeur Bruno Van de Voorde ons te vertellen. MCT