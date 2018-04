Eerste Groene Parel voor Christine De Hertogh 05 april 2018

Christine De Hertogh uit Oetingen mocht onlangs de Groene Parel in ontvangst nemen uit handen van Stijn Heylens van de Milieuraad. Met die Groene Parel wordt een inwoner in de kijker geplaatst die een waardevolle bijdrage levert aan natuur en milieu in de gemeente. Christine is al twee jaar bezig met bijen. Zo heeft ze zelfs een bijenhotel aan haar gevel hangen. Daarom kreeg ze naast de Groene Parel ook enkele flessen lekkere honingwijn.





(MCT)