Eerste gezamenlijke nieuwjaarsdrink Inwoners Stationsstraat en Havilandstraat vierden samen Marc Colpaert

09 januari 2019

Voor de eerste keer werd er een nieuwjaarsdrink georganiseerd door de inwoners van de Havilandstraat en de Stationsstraat in Leerbeek. Al vele jaren wordt er in de Havilandstraat een buurtfeest georganiseerd en sinds vorig jaar waren daar ook de mensen van de Stationsstraat bij. “Dus organiseren wij dit jaar voor de eerste keer een nieuwjaarsreceptie met de mensen van de Havilandstraat en zijn er nu ook de bewoners van de Stationsstraat bij. Wij danken speciaal Pieter en Ann dat we de tentjes op hun oprit mochten plaatsen”, sprak Marc Van den Haute. En voor de aanwezigen waren er pannenkoeken, er was soep of wijn en er werd vooral veel plezier gemaakt. MCT