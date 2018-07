Eerste buurtfeest in Hoevestraat is schot in de roos 19 juli 2018

02u31 0

In navolging van zovele buurten in Gooik zijn ze in de Hoevestraat dit jaar ook gestart met een buurtfeest. En de eerste keer dat ze de inwoners van de Hoevestraat, Lingerenstraat en een deel van de Ninoofsesteenweg bijeenriepen, was meteen een schot in de roos. "Wij mochten voor ons eerste buurtfeest meer dan 80 personen welkom heten, wat zeker niet slecht is", zei Marie-Jeanne Van Snick. Na de barbecue was er nog animatie voorzien. Er stond ook een springkasteel voor de kinderen. Het feest ging door op de ruime parking van transportbedrijf Van Snick-Evens.





(MCT)