Een vrachtwagen volgeladen met kleding De opbrengst gaat naar de schoolkinderen Marc Colpaert

12 november 2018

Het Oudercomité van de Vrije Basisschool uit Oetingen en de gemeentelijke Lagere School uit Oetingen organiseerden een inzamelactie voor de schoolkinderen. Wie dat kon mocht oude kledij komen brengen naar het centrum van Oetingen, daar werd alles dan in een grote vrachtwagen geladen. “Het ziet er naar uit dat we ook dit jaar een volledige vrachtwagen gaan volgestouwd krijgen met oude kleding, goed voor een kleine vier ton kleding. Wat natuurlijk een goede zaak is voor de schoolkinderen van beide scholen”, vertelde voorzitter Geert Stevens. Na de inzameling worden de kledingsstukken verkocht en met de opbrengst wordt ondermeer didactisch materiaal aangekocht voor de leerlingen van de beide scholen. MCT