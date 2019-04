Een super leuk sportkamp bij iMove Marc Colpaert

16 april 2019

Bij iMove in Oetingen werd een sportkamp georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar. Een twintigtal jongens en meisjes amuseerden zich gedurende een hele week met tal van spelletjes te spelen. “Bij slecht weer werd er wat geknutseld of een ander indoor spelletje gespeeld, als de zon van de partij was gingen de kinderen buiten aan de slag. “Soms trekken wij ook wel eens op stap naar een bos of een andere locatie”, wist Klaartje Cosijns ons te vertellen. Het werd voor de kinderen in ieder geval een leuke week daar bij iMove.