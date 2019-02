Een strijdplaats voor Michel Doomst Vierde plaats voor het Vlaams parlement Marc Colpaert

16 februari 2019

Burgemeester Michel Doomst(CD&V) uit Gooik krijg de vierde plaats op de CD&V lijst voor de komende Vlaamse verkiezingen. De CD&V-lijst voor het Vlaams parlement werd zopas voorgesteld en op een vierde plaats staat burgemeester Michel Doomst uit Gooik. Vier jaar geleden stond hij op plaats drie. “Omdat wij een man, Peter Van Rompuy, als lijsttrekker hebben, moesten de plaatsen twee en drie ingevuld worden door een vrouw. Ik heb daar dan ook geen probleem mee om op plaats vier te staan. Dit is een strijdplaats (een plaats op een kieslijst die normaal niet automatisch tot een mandaat leidt, maar waarvoor de kandidaat op basis van voorkeursstemmen zal moeten strijden,red.) maar ik ben het gewoon om te strijden in de politiek, dus ik ga er voor. Zeker omdat ik persoonlijk toch een goede uitslag had, bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar”, aldus de burgemeester. MCT