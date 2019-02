Een nieuwe locatie voor Pajo-Power Marc Colpaert

14 februari 2019

11u13 0

Bruno en Bart van Pajo-Power hebben sinds kort een nieuwe locatie in een vergaderzaal van De Cam in Gooik. Tot voor kort zaten Bruno Moens en Bart Rogiers in een ruimte in het educatief centrum Paddenbroek in Gooik. Maar omdat dit gebouw grondig wordt gerenoveerd, verblijven ze nu voor enkele maanden in De Cam. Mensen uit Gooik, Pepingen, Halle, Beersel, Galmaarden, Lennik, Sint-Pieters-Leeuw of Liedekerke kunnen bij hen terecht met heel wat vragen over het renoveren van hun woning. “Als we spreken over renoveren dan bedoelen we vooral op het gebied van energie, zoals mijn oude verwarmingsketel is stuk, plaats ik een nieuwe of is een warmtepomp een optie? Of hoe kan ik energie besparen voor een lagere energiefactuur en hoe krijg ik meer wooncomfort”, legt Bruno Moens uit. Verder krijg je antwoorden op vragen zoals: heb ik recht op een premie? Kan ik lenen voor bepaalde renovaties? De mensen die een beroep op hen doen krijgen een persoonlijk advies mee en ze nemen je heel wat technische en administratieve taken uit handen. Zo spaar jij tijd en ben je zeker van een juiste aanpak. Meer weten over dit project, stuur dan zeker een berichtje naar: benoveren@pajopower.be of bel naar 0468/19.07.74. MCT