Een geslaagde schrijfmarathon voor Amnesty Internationaal Marc Colpaert

11 maart 2019

De KVLV van Gooik in samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek van Gooik organiseerden een schrijfmarathon voor Amnesty International. Iedereen was die dag welkom om in de bibliotheek een brief of kaartje te schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Het is een simpele maar doeltreffende actie, waar iedereen kan aan meewerken. “Wij hebben vandaag een dertigtal brieven geschreven voor twee vrouwen namelijk Nonhle Mbuthuma uit Zuid-Afrika en Nawal Benaissa uit Marokko. Deze beide vrouwen hebben het zeer moeilijk in hun eigen land en wij hopen met het sturen van brieven naar hun ambassade het verschil te kunnen maken”, vertelde voorzitster Ingrid Verbrugghe van de KVLV. Verschillende mensen vooral vrouwen kwamen langs om een brief te schrijven, de organisatoren spreken dan ook van een geslaagde actie. MCT