Een 'blind date' met een boek 13 februari 2018

Wie naar de bibliotheek van Gooik komt, kan tijdens de Valentijnperiode genieten van een 'blind date' met een gratis boek, een cd of een film. "De bedoeling is om mensen iets nieuws te leren kennen; een boek, cd of film die ze anders misschien zelf niet zouden uitkiezen. Dus wie eens een 'blind date' met een boek, cd of film wilt uitproberen: laat je gewoon eens verrassen door onze keuze", vertelt bibliothecaris Ellen De Broyer. Voor cd's en dvd's betaal je normaal gezien 0,50 euro leengeld, maar de exemplaren die in de Valentijnsverrassingen zitten kunnen gratis uitgeleend worden. Om de mensen al een beetje op weg te helpen, werd telkens op de verpakking een korte tekst geschreven die als hint moet dienen. (MCT)