Een 70 tal mensen genieten van een lekker etentje Marc Colpaert

28 januari 2019

In de zaal Familia in Gooik genoten een zeventigtal personen van een lekkere maaltijd en nadien kregen ze nog meer info over CO-vergiftiging, gegeven door de Woonwinkel. Het OCMW van Gooik heeft sinds enkele jaren het mobiel dienstencentrum ‘Karoesel’ opgericht. De bedoeling is om mensen in groep een lekkere maaltijd aan te bieden voor 9 euro. Vijf keer per jaar doet dit rondtrekkend dienstencentrum een andere gemeente aan in Gooik. Het zijn vooral de senioren die de gelegenheid krijgen van dit mobiel dienstencentrum te genieten, maar iedereen is er welkom. De mensen kunnen er terecht voor een maaltijd gecombineerd met een activiteit, ontspanning of gewoon een babbel. Op maandag zat de benedenzaal van de Familia bomvol. “Eerst hebben de mensen een maaltijd gekregen en nadien gaat een persoon van de Woonwinkel door middel van een soort quiz de mensen een beetje meer bijbrengen over CO-vergiftiging”, vertelde Marijke Decoster van het OCMW. MCT