Eddy kan het lopen niet laten Was al 39 keer Belgische Kampioen en Wereldrecordhouder op de 10.000 m Marc Colpaert

04 december 2018

16u54 2 Gooik Eddy Vierendeels(66) uit Oetingen is nog lang niet van plan om te stoppen met lopen, ook al was hij in zijn korte loopbaan al vele keren de beste en werd hij al 39 keer Belgisch Kampioen. Zeker niet nu hij dit jaar opnieuw met heel wat eerste prijzen naar huis kwam, als aanvulling op zijn al schitterend palmares van de vorige jaren. Hij rolde nochtans heel toevallig in deze sport en dit pas na zijn 50 ste en werd nu gehuldigd door de gemeente. Wij gingen dan ook graag eens langs bij deze topatleet uit Oetingen.

Als jonge man was Eddy bezeten door het wielrennen, dus maalde hij per jaar heel wat kilometers af met de fiets door het Pajotse landschap en dit samen met heel wat vrienden. “In die tijd was het wielrennen voor mij de sport bij uitstek, ik deed het graag dus spendeerde ik al mijn tijd in deze sport”, begint Eddy zijn verhaal. Maar daar kwam verandering in toen hij de kaap van 50 al voorbij was. Toen zijn zoon Pieter ongeveer 10 jaar oud was, wilde deze gaan trainen bij de Atletiek Club Pajottenland(ACP) en dus bracht Eddy hem elke keer naar de training en wachte telkens twee uur, alvorens de training achter de rug was en hij zijn zoon opnieuw mee naar huis bracht. “Heel wat mensen zagen mij daar elke keer wachten en van enkele kreeg ik de vraag of ik geen zin had om mee wat rondjes te lopen. Ook mijn zoon was er meteen voor te vinden om samen met hem te trainen”, zegt Eddy.

Leeftijdsgenoten geen kans

En dus trok hij bij een volgende training van zijn zoon zijn sportschoenen aan en ging hij mee trainen en hij deed dat zo goed dat de meeste van zijn leeftijdsgenoten gewoon geen kans kregen om te winnen. “Ik zelf was nog het meest verbaasd van mijn prestaties en vooral het gemak waarmee ik liep, zorgde ervoor dat ik mij er dadelijk goed in voelde”, vertelde hij. En Eddy deed het heel goed, zo goed zelfs dat hij in 2013 zelfs de wereldrecordhouder werd op de 10.000 meter. Ondertussen heeft Eddy zowat alles gewonnen wat men maar kan winnen in tal van loopwedstrijden in ons land. We geven even een kleine terugblik: hij werd Provinciaal kampioen veldlopen in Lennik en provinciaal kampioen halve marathon in Gooik. Verder Belgisch kampioen op de 5.000 meter en de 10.000 meter piste en Belgisch kampioen op de 10.000 meter op de weg. Ook werd hij Belgisch kampioen in de halve marathon en de marathon. Als afsluiter liep hij nog even vlug een Belgisch record op de 3.000 meter, de 5.000 meter en de 10.000 meter. Al deze prachtige uitslagen behaalde hij gewoon dit jaar.

Van stoppen is volgens Eddy nog lang geen sprake. “Ik zou niet weten waarom ik zou stoppen, ik doe het nog steeds enorm graag. Momenteel ben ik gewond aan mijn kuit, maar vanaf volgende week begin ik opnieuw te trainen en dat doe ik 6 dagen op 7. Ik loop zo gemiddeld 100 kilometer per week, soms wat meer als ik aan het trainen ben voor een marathon en ik ben het nog lang niet moe. Al denk ik wel dat ik op mijn 70ste ga stoppen met lopen. Al heb ik dat op mijn 60ste ook al eens gezegd. Ik ben nu al 66 jaar en loop nog steeds “, lacht hij.