Durf een leven te redden, leer reanimeren Marc Colpaert

11 april 2019

De gemeente Gooik organiseert een cursus reanimeren in de gemeentelijke loods in de Processiestraat in Gooik. Wist u dat een hartstilstand voornamelijk thuis voorvalt. Als de reanimatie binnen de 2 minuten van start gaat, is de overlevingskans 50 tot 70 procent. Daarom organiseert de gezondheidsraad van Gooik een gratis reanimatiecursus op 25 april. Deze gaat door in de gemeentelijke loods in Strijland. De cursus gaat van start om 19.30 uur tot 22 uur. Het laatste uur van de cursus leert u hoe men een AED-toestel moet gebruiken. Inschrijven kan tot 19 april via het nummer 02/454.12.77.