Duizenden liters vloeibare mest uit silo gelopen 28 februari 2018

02u29 0 Gooik Burgemeester Michel Doomst (CD&V) laat vandaag de Civiele Bescherming opdraven om duizenden liters vloeibare mest op te ruimen. Die is afkomstig uit een bovengrondse silo op het domein van Koen V.H. in de Hoevestraat. Hoe de silo is kunnen leeglopen, is niet duidelijk.

De vervuiling werd in eerste instantie opgemerkt door de politie van Ninove. Samen met hun collega's van de zone Pajottenland kwamen ze al snel uit bij de boerderij van Koen V.H. Het spoor van de smurrie loopt van de silo zo onder de Ninoofsesteenweg tot aan de Terhagenstraat en de Papenmeersbeek. "Het gaat om een grote uitstroom, die zich voorlopig vooral beperkt tot de velden en akkers", weet burgemeester Doomst. "Er is ook minieme vervuiling in de beek, maar alles lijkt voorlopig mee te vallen. Wel is het zo dat het koud is en vriest, waardoor alles gestold is. Eens het warmer wordt, zal het vloeibaarder worden en kunnen we te maken krijgen met een ernstige milieuvervuiling. Om dat te verhinderen zal de Civiele Bescherming alles woensdag (vandaag, red.) komen opkuisen. De lokale politie heeft een proces-verbaal voor milieuvervuiling opgesteld."





De vraag is wel bij wie de schuld ligt. Koen zelf, bij wie zaterdag zijn hele inboedel werd aangeslagen door een faillissement, ligt sinds donderdag nog altijd in het ziekenhuis door een hersenbloeding en complicaties. "Ik kan het dus niet gedaan hebben en mijn zonen weten niet hoe het moet", vertelt de man. "Die silo is vergrendeld met een dubbel slot. Mogelijk hebben ze dat dus zaterdag geopend en niet goed gesloten. De bewakingscamera's buiten werden ook meegenomen, dus bewijs heb ik niet. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is vandaag ook langs geweest." Doomst blijft voorzichtig. "Het valt niet te bewijzen maar het is natuurlijk wel vreemd dat het nu gebeurd is", zegt hij. "Een groot toeval, maar het kan uiteraard om een ongeval gaan." (TVP)