Duizend euro voor de Kalyan school in Nepal Marc Colpaert

04 maart 2019

16u11 2

Wim Sunnaert uit Meerbeke kreeg van Jurgen en Stijn een cheque van 1.000 euro voor een school uit Nepal. Jurgen Lagrange en Stijn Dedobbeleer uit Oetingen zijn er in geslaagd samen met heel wat vrijwilligers om vorig jaar het wereldrecord airhockey op hun naam te zetten met 48 uur, een verbetering van het vorige record met maar liefst 20 uur. De opbrengst van deze recordpoging schenken ze nu aan een goed doel. Wim, leraar aan het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik, ging al enkele keren op vrijwillige basis lesgeven in een klein schooltje in Nepal, aan kinderen tussen de 6 en 16 jaar. “Er is daar nog veel armoede en de overheid doet niet echt veel voor die mensen, dus alle hulp is meer dan welkom. Met dit mooi bedrag van 1.000 euro gaan ze zeker heel wat didactisch materiaal voor de schoolkinderen kunnen aankopen. Ik bedank Jurgen en Stijn dan ook hartelijk dat ze dit willen doen”, zei Wim Sunnaert. De organisatoren van de wereldrecordpoging hebben ondertussen al het geld overschreven op de rekening van de Kalyan school in Nepal. En Wim die gaat zeker binnen enkele jaren nog eens terug om een tijdje als vrijwilliger les te gaan geven aan deze kinderen. MCT