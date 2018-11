Druk bijgewoonde infovergadering over de ruilverkaveling Bijna 200 personen tijdens eerste infomoment Marc Colpaert

08 november 2018



Bijna 200 personen trokken naar de zaal Edele-Brabant in Gooik voor de eerste infovergadering over de ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeente. Er komt nu een openbaar onderzoek dat nog loopt tot 7 december. Ook al was het donderdagnamiddag, om 14 uur zat de zaal Edele-Brabant zogoed als volledig vol met mensen die kwamen luisteren naar de uiteenzetting. Het was projectleider Zeger Jespers van de Vlaamse Landmaatschappij(VLM) die de mensen meer kwam vertellen over dit grootschalig project. De VLM samen met de gemeente Gooik hebben bijna de eerste faze van dit project afgerond. In 2008 kreeg de VLM de opdracht om te onderzoeken welke kansen een ruilverkavelingsproject kan bieden in Gooik, zowel voor een duurzame landbouwtoekomst als voor de ruimere ontwikkeling van de regio. In 2013 was er al een eerste infomoment waar de bewoners hun opmerkingen konden meedelen. Die inspraak leidde tot enkele aanpassingen aan het ontwerp- en ruilverkavelingsplan. Van 8 november tot 7 december organiseert de gemeente nu een openbaar onderzoek over de plannen van de ruilverkaveling. Iedere belanghebbende eigenaar en gebruiker werd hiervan via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. En blijkbaar leeft dit heel erg bij de mensen, want anders komen geen 200 mensen naar het eerste infomoment en nog eens 100 waren van de partij enkele uren later. “Wat mij opviel tijdens dit infomoment was dat veel mensen nog niet echt wisten waarover het ging. Anderen dachten dan weer dat alles toch al geregeld was, maar daar is geen sprake van”, verduidelijkt burgemeester Michel Doomst(CD&V). Hij is daarnaast van oordeel dat het een uitgelezen kans is om via dit plan bijna 14 miljoen euro binnen te halen en daarmee heel wat te verwezenlijken en niet alleen qua wegen infrastructuur, maar ook een wandelbrug of uitkijktoren op de Kesterheide, de aanleg van enkele fietsverbindingen en wandelwegen wordt dan mogelijk. Meer informatie en data’s over deze voorgestelde ruilverkaveling kan men vinden op de website van de gemeente of op de projectpagina: www.vlm.be/gooik. MCT