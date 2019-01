Driekoningenbal in zaal Familia Personeel van Muziekmozaïek stond achter de toog Marc Colpaert

16 januari 2019

Muziekmozaïek organiseerde hun Driekoningenbal voor de liefhebbers van folk- en volksmuziek in de zaal Familia in Gooik. Al vele jaren organiseert Muziekmozaïek dit bal in Gooik. “Het Driekoningenbal in Gooik is zowat een begrip bij de vele liefhebbers van de folkmuziek in Vlaanderen. Het is in de eerste plaats bij het begin van het jaar de gelegenheid om mekaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en daarnaast te dansen tot een stuk in de nacht”, vertelde Steven Vanderaspoilden van de vzw Muziekmozaïek. En plezier werd er gemaakt, daar zorgde de live muziek van de band Gooikestra en het accordeon-duo Airboxes voor. De personeelsleden van Muziekmozaïek stonden die avond achter de toog , al waagden sommige van hen zich toch wel aan een dansje. MCT