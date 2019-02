Dorpsrestaurant viert haar achtste verjaardag Met een speciaal valentijnsmenu Marc Colpaert

12 februari 2019

Een honderdtal senioren uit Gooik kwamen naar het dorpsrestaurant in Seniorie Kesterberg in Leerbeek om te genieten van een lekkere maaltijd, aangevuld met een optreden van Johan De Muylder.

Het dorpsrestaurant in Gooik werd acht jaar geleden opgericht door de diensten van het OCMW, met de bedoeling om senioren op een goedkope manier gezond te laten eten en het moest tevens een halt roepen tegen de vereenzaming. “Wij organiseren elke dinsdag in Kesterberg en elke donderdag in het rusthuis Eyckenborch een dorpsrestaurant, waar alle 60 plussers uit Gooik welkom zijn. Vandaag bestaan we 8 jaar en dat werd gevierd met een valentijnsmenu. Op twee uur waren alle plaatsen uitverkocht en hebben wij zelfs mensen moeten weigeren”, vertelde Marijke De Coster van het OCMW. Yvonne, Josée en Freddy zijn de vaste vrijwilligers van Kesterberg die telkens klaar staan om mee te helpen om de gerechten op te dienen. Directeur Bruno Van de Voorde van Kesterberg spreekt van een succesverhaal. “Ik zie dat hier elke week dat de mensen met plezier naar onze seniorie komen voor het dorpsrestaurant. Het is daarnaast ook een goede zaak voor onze bewoners die op deze manier andere mensen leren kennen.” MCT

